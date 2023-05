Braglia sicuro | «Milan va in finale! Maignan-Onana? No paragoni»

(Di martedì 9 maggio 2023) Simone, sulle frequenze di TMW Radio, si dicedel passaggio del turno delnell’Euroderby di Champions League contro l’Inter.– Questa l’opinione di: «Ilva in finale, lo dico qui. Ognuno la pensa come vuole. Pioli? È concreto anche nelle parole che usa. Ilè sempre uscito dalle situazioni di difficoltà con prestazioni gagliarde e una partita di Champions per ilsocietà e giocatori vuol dire tanto.? Ovvio. Tra i due non c’è paragone, al di là dell’interpretazione del ruolo. Entrambi sono efficienti, ma la leadership è di. Chi può essere decisivo? Le partite si vincono anche con le difese, non solo con ...

Il Modena arriva aldopo la manita di Venezia e pieno di cerotti; oltre all' assenza di ... ma non è da escludere l'impiego di Cittadini dall'inizio; a centrocampo,Gerli, mentre per gli ......" spiegano i Presidenti delle Province di Reggio Emilia e Modena Giorgio Zanni e Fabio" ... Per rendere più agevole eil traffico su questa arteria, la Provincia di Reggio Emilia ha già ....

Con una grande rimonta i canarini battevano i galletti per 3 reti a 1 e potevano così festeggiare proprio al Braglia la promozione in Serie A.Al Mancini i granata hanno giocato un'amichevole con il Gubbio (0-3) che giovedì prossimo attende i leopardiani al primo turno: buon test per tutti Sicuro del quarto posto, sicurissimo pure di dover a ...