Boxe | Mondiali 2023 | Salvatore Cavallaro eliminato negli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Rimane solo Aziz Abbes Mouhiidine come italiano in gara aidiin corso di svolgimento a Tashkent, Uzbekistan.è stato infattidall’ungherese, di origine ucraina, Pylyp Akilov, che si imponediper verdetto unanime dei giudici (5-0, tre 30-27 e due 29-28). Primo round molto lottato, conche non ha timore di affrontare il suo avversario. Le combinazioni sarebbero anche buone e la mobilità valida, però c’è un problema delladel nostro portacolori: non riesce a essere incisiva fino in fondo anche in virtù di una buona capacità difensiva di Akilov, che sa come poi farsi valere. Risultato: i giudici pendono dalla parte del ...