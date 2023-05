Borse europee ancora caute Sale l’attesa per l’inflazione Usa

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziariepotrebbero iniziare la giornata con progressi minimi . I principali indici azionari statunitensi hanno registrato variazioni minime nella prima seduta della settimana. Il Dow Jones ha chiuso ...Tokyo chiude in rialzo. In Cina l'export di aprile cresce dell'8,5% All'indomani di una seduta ingessata, levanno verso un avvio in cauto rialzo, mentre sale l'attesa per i dati sull'inflazione americana, in arrivo domani (prezzi al consumo) e giovedì (prezzi alla produzione). Saranno utili ...La nuova ottava è partita nel segno della cautela e dell'incertezza per leche sono riuscite a muoversi tutte nella stessa direzione. Il Dax è rimasto indietro e ha chiuso con un frazionale calo dello 0,05%, mentre il Cac40 e il Ftse100 sono saliti dello 0,11% ...

Borse europee: future cauti prima dell'inflazione Usa, parlano Lane e Schnabel Da Investing.com Investing.com Italia

Futures deboli, anche quelli americani, in una giornata dai dati macro cinesi in chiaroscuro. Atteso l’intervento di Lane (Bce), a seguire Vasle, Jefferson e Williams ...Tutto questo dopo una giornata con Wall Street che ha chiuso contrastata con il Dow Jones che ha perso lo 0,17% a 33.618,55 punti; il Nasdaq è avanzato dello 0,18% a 12.256,92 punti e lo S&P 500 ha ...