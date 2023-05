Borsa | Tokyo chiude in rialzo Cina | export a +8 | 5%

Lieve aumento per ladi, con il Nikkei 225 che sale dello 0,97%, mentre, al contrario, cedono alle vendite Shenzhen , che retrocede dello 0,31%, e Shanghai , che mostra un - 0,80%. In ...Risultato positivo dello 0,97% per, alle 08:15, che continua gli scambi a 29.232,03 punti. 09 - 05 - 2023 08:15Le piazze asiatiche reagiscono alla chiusura mista di WallStreet e aspettano i dati dell'inflazione Usa Ladiavvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, sostenuta dalla pausa all'apprezzamento dello yen e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti.

Borsa, Tokyo apre in rialzo. Cina contrastata Il Sole 24 ORE

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo riporta un rialzo superiore a +1%, nonostante le dichiarazioni da falco del neo governatore della Bank of Japan, Kazuo Ueda. Nel suo intervento al Parlamento d ...Nel suo intervento al Parlamento del Giappone, il governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda ha avvertito che, se il target sull’inflazione sarà centrato in modo “sostenibile e stabile, la BoJ porrà f ...