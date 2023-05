Borsa | Tokyo apre in rialzo Cina contrastata

Ladiavvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, sostenuta dalla pausa all'apprezzamento dello yen e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti.Modesto guadagno per il principale indice azionario giapponese, in progresso dello 0,50%, che esordisce a 29.095,46 punti. 09 - 05 - 2023 02:22Spunto rialzista dello 0,80% per, alle 04:50, che continua le contrattazioni a 29.180,86 punti. 09 - 05 - 2023 04:50

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,29%) Agenzia ANSA

La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, sostenuta dalla pausa all'apprezzamento dello yen e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Un ...Borsa di Milano oggi 8 maggio: il Ftse Mib è in rialzo, con lo spread che viaggia sui 190 punti. Bene la banche, ma l'attenzione è ancora sul rialzo tassi Bce.