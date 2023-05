(Di martedì 9 maggio 2023) Ladiavvia la seduta in, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, sostenuta dalla pausa all'apprezzamento dello yen e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati ...

Ladiavvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, sostenuta dalla pausa all'apprezzamento dello yen e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti....con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della...di Milano oggi 8 maggio aggiornamento ore 10.35: Ftse Mib sale Il Ftse Mib avanza dello 0,40%.71% e il Topix ha perso lo 0,21%, con energia, finanza e tecnologia in testa alle perdite a. ...

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,29%) Agenzia ANSA

La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, sostenuta dalla pausa all'apprezzamento dello yen e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Un ...Borsa di Milano oggi 8 maggio: il Ftse Mib è in rialzo, con lo spread che viaggia sui 190 punti. Bene la banche, ma l'attenzione è ancora sul rialzo tassi Bce.