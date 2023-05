Borsa | ribassi in Europa e future Usa negativi | Milano - 0 | 4%

Indici al ribasso in Europa e futures Usa negativi in vista delle possibili sanzioni dell'Ue alle imprese cinesi vicine alla Russia e alla vigilia dell'inflazione tedesca e americana. Milano ( - 0,4%) ...Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre ladi Milano riesce a schivare le ... Peggiore tra i settori, sensibilisi manifestano nel comparto immobiliare , che riporta una ...I più forti, invece, si verificano su Atlassian , che continua la seduta con - 3,81%. In rosso Moderna , che evidenzia un deciso ribasso del 3,66%. Spicca la prestazione negativa di Cognizant ...

Avvio cauto, in leggero ribasso, per le Borse europee, con gli investitori che tengono il fiato sospeso in vista dei dati sull'inflazione americana. A Milano banche in testa e alcune aziende dopo le t ...