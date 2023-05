Borsa | Milano chiude in lieve calo | Ftse Mib - 0 | 16%

(Di martedì 9 maggio 2023) Seduta leggermente negativa per ladi: l'indiceMib ha concluso in ribasso dello 0,16% a 27.383 punti. . 9 maggio 2023

Seduta leggermente negativa per ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,16% a 27.383 punti. .Laè debolmente negativa ( - 0,16%), in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gli investitori che attendono l'importante dato sull'inflazione statunitense per domani. Intanto, continua la ......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...

Parigi la peggiore: lusso giu'. Domani inflazione Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 9 mag - Nuovo stop per le Borse europee dopo due ...MILANO (Reuters) - Indici in calo a Piazza Affari come nel resto d'Europa e a Wall Street, con gli investitori più propensi ai realizzi che agli acquisti in attesa dell'importante dato sull'inflazione ...