Borghesiana – Petardi contro giocatori calcio amatoriale | 2 feriti

(Di martedì 9 maggio 2023)di, due– Ieri sera nel centro sportivo di via della Capanna Murata, in zonaa Roma, si è svolta una partita ditra la Seasport Iannaccone e la Roma Soccer club. Alla fine della partita alcuni sostenitori della squadra di casa hanno lanciatodella società ospite procurando ustioni al petto e alle braccia a un giocatore del 1985 e un altro del 1992, poi ricoverati in codice giallo negli ospedali di Tor Vergata e Frascati. Indaga il commissariato Casilino. (Mtr/ Dire)