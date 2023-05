Requisiti per accedere alda Vista Ilè riservato alle famiglie con un reddito Isee non superiore ai 10 mila euro e potrà essere chiesto una sola volta per ciascun ...E' già attivo, dal 5 maggio scorso, il sito per richiedere ilda 50 euro, disponibile per l'acquisto dida vista e lenti a contatto correttive. Per ottenerlo è sufficiente collegarsi al sito www.bonusvista.it e compilare il modulo online ...Altroin arrivo dal Governo per il 2023. Si tratta del '' o 'vista' . E' un contributo di 50,00 che viene erogato in favore dei componenti di nuclei familiari con ISEE fino ad 10.000,00 che hanno acquistato dall'1 gennaio 2021 o al 4 ...

Bonus occhiali 2023, ecco come avere i 50 euro: a chi spetta e cosa bisogna sapere Corriere della Sera

