Bomba carta contro i giocatori della squadra amatoriale | tre feriti a Roma dopo la partita di calcio

(Di martedì 9 maggio 2023) Tresono rimastiprobabilmente dal lancio di unain un centro sportivo alla periferia est di. È successo ieri a viaCapanna Murata 120, zona Casilino.unadiè stato lanciato del materiale esplodenteperdente e tre di loro sono rimastinon in modo grave. Un uomo di 37 anni ha riportato abrasioni e scottature al braccio e al petto ed è stato medicato al Policlinico Tor Vergata, un altro al braccio al viso ed è stato trasportato all’ospedale di Frascati mentre la terza persona coinvolta non ha avuto bisogno di cure ...

Unalanciata dopo una partita amatoriale a Roma , ha provocato tre feriti . È successo ieri, lunedì 8 maggio, dopo le 23 in un campetto di via della Capanna Murata, in zona Casilino. Ostia, ...Tre calciatori amatoriali sono rimasti feriti, ieri sera, a causa dell'esplosione di unanel centro sportivo di via della Capanna Murata a Roma. Alle 23:20 circa i calciatori della Roma soccer club, che poco prima avevano giocato contro la Asd Seat Sport in una partita di ...... insieme alla nostracostituzionale, il popolo ritornava veramente sovrano del suo destino'". ... ucciso a 18 mesi insieme ai genitori da unaincendiaria lanciata nella sua casa di Duma". ...

Roma, bomba carta dopo la partita di calcio amatoriale: tre giocatori feriti Repubblica Roma

Una bomba carta lanciata dopo una partita amatoriale a Roma, ha provocato tre feriti. È successo ieri, lunedì 8 maggio, dopo le 23 in un campetto di via della Capanna Murata, ...Tre giocatori sono rimasti feriti probabilmente dal lancio di una bomba carta in un centro sportivo alla periferia est di Roma. È successo ieri a via della Capanna Murata 120, zona Casilino. Dopo una ...