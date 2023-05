Bologna | finisce 1-1 il derby emiliano col Sassuolo | in gol Dominguez e Berardi

(Di martedì 9 maggio 2023) Con lo scudetto ormai conquistato dal Napoli di Luciano Spalletti, reduce dal suo primo successo da neo-campione d’Italia in quel del Diego Armando Maradona, grazie all’1-0 inflitto ai danni della Fiorentina – con gol di Victor Osimhen – l’attenzione ora è completamente rivolta vuoi sul fronte Europa, vuoi sul fronte salvezza, la quale a poche giornate dal termine delle ostilità vede coinvolte numerose squadre. Tuttavia, uno dei match più belli ed interessanti che ha contraddistinto il 34° turno di Serie A – ormai giunta alla battute finali – è stato senza alcuna ombra di dubbio iltenutosi in quel del Mapei Stadium, tra, conclusosi sul risultato finale di 1-1. Fin dai primi minuti di gioco, entrambe le squadre hanno dato vita ad una partita davvero scoppiettante, contraddistinta da ...

REGGIO EMILIA " Sassuolo esi prendono un punto a testa nel derby romagnolo che chiude la 34esima giornata di Serie A: il match del Mapei Stadium1 - 1, grazie alle reti di Berardi e Dominguez, entrambe nel ......dalla preziosissima vittoria con il, l'Empoli si ripete e batte anche la Salernitana nel delicato s contro diretto per la salvezza della 34esima giornata di Serie A. Al Castellani2 -...... a fine primo tempo risponde Dominguez, e così tra due squadre reduci dai ko con Lazio ed Empoliin parità. Pari utile per il, che rischiava di sprofondare al 13esimo posto e che si ...

Il derby emiliano finisce in parità, 1-1 tra Sassuolo e Bologna AGI - Agenzia Italia

Un punto, sì, ma di domanda. Dov’è finito il Bologna bello e maledetto di un mese fa Al Mapei Stadium va in campo un’altra copia non autentica. Certo, una copia non brutta come a Verona e a Empoli, ...Il primo cittadino Francesco Tassinari: "L’incolumità delle persone viene prima di qualsiasi cosa. Le 8 famiglie delle Trove, tornate a casa, potrebbero essere rispostate. Preoccupanti le previsioni m ...