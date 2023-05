Bologna | condannata per spaccio di droga la famiglia a cui citofonò Salvini

(Di martedì 9 maggio 2023) Il processo in primo grado a un'organizzazione che gestiva loin zona Pilastro, a, si è concluso con 21 condanne, la più alta a 14 anni e sette mesi. Gli imputati avevano scelto l rito abbreviato. Le pene più pesanti sono arrivate per le persone a cui è stata riconosciuta l'accusa di associazione finalizzata al traffico di. Tra queste è coinvolta anche ladi origine tunisina alla quale, durante la campagna elettorale per le Regionali del 2020 in Emilia-Romagna,Matteo, chiedendo se c'era uno spacciatore, scatenando polemiche.

Sono trascorsi tre anni da quando, nel gennaio 2020, Matteo Salvini citofonò a una famiglia del Pilastro, un quartiere periferico didalla storia complicata. " Ci hanno segnalato una cosa sgradevole e volevo che lei la smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere ", disse ...commenta Ala famiglia di origini tunisine a cui Matteo Salvini citofonò nel 2020, chiedendo se ci fosse uno spacciatore in casa , è stataper droga. Quel gesto durante la campagna elettorale ...Sua moglie, Loredana Bicocchi, è stata invecelo scorso 6 aprile a un anno e quattro mesi (con la condizionale), per la violazione della legge sulle armi in concorso col coniuge. In ...

La famiglia di origini tunisine che nel 2020 fu citofonata da Matteo Salvini a Bologna, chiedendo se ci fosse uno spacciatore in casa, è stata condannata per traffico di droga. Quell'episodio, avvenut ...