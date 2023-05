commenta Ala famiglia di origini tunisine a cui Matteo Salvini citofonò nel 2020, chiedendo se ci fosse uno spacciatore in casa , è stataper droga. Quel gesto durante la campagna elettorale ...Sua moglie, Loredana Bicocchi, è stata invecelo scorso 6 aprile a un anno e quattro mesi (con la condizionale), per la violazione della legge sulle armi in concorso col coniuge. In ...Le indagini della procura di, coordinate dai pm Roberto Ceroni e Marco Imperato, sono scattate poco dopo l'omicidio di Nicola Rinaldi, ucciso nell'agosto 2019 in via Frati.

Bologna, condannata per droga la famiglia a cui Salvini citofonò TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nel 2020 la citofonata del leader leghista. La solita sinistra buonista lo aveva attaccato indignata. Ma oggi la famiglia è stata condannata. Pene fino a 14 anni di carcere ...