Blitz per Dzeko | colpaccio a parametro zero in Italia

(Di martedì 9 maggio 2023) Colpo aper un’ambiziosa squadra di Serie A, occhi puntati sul centravanti bosniaco in scadenza a giugno con l’Inter L’Euroderby è ormai arrivato, ma in casa Inter sono… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... mettendo in campo oltre 200 militari coadiuvati dai Cacciatori di Calabriaeseguire il'Affari di famiglia'. Gli indagati sono 46, 37 le misure cautelari Sono 46, in totale, le persone ...della Polizia di Stato al campo nomadi di via Monte Bisbino a Milano, noto alle cronacheessere una delle basi storiche delle borseggiatrici che agiscono sui mezzi pubblici. Gli agenti hanno ...Allarmela presenza dell'orso in Valtellina A darne notizia sono i due comuni orobici attraverso i loro canali social. 'Si comunica che è stato segnalato il passaggio di un orso a Caiolo, a quota ...

Blitz 'Ndrangheta a Paola e San Lucido: 37 misure cautelari Tag24

Due clan pericolosi e feroci, "legittimati" dalla 'ndrangheta di Cosenza, armati fino ai denti e capaci di imporre il pizzo a tutte le attività imprenditoriali che gravitavano in un vasto lembo sul Ti ...Irruzione durante il Festival dello Sviluppo sostenibile nel campus dell'Università degli studi Federico II, a Napoli: i manifestanti animalisti ...