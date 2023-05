Bird Box Barcelona | primo trailer e data d' uscita per lo spin-off Netflix

Dopo, horror con protagonista Sandra Bullock , Netflix ha svelato che uno spin - off spagnolo,Barcellona , arriverà a giugno in piattaforma e ha diffuso un primo teaser del film....: Barcellona, lo spin - off spagnolo di, arriverà su Netflix il 14 luglio. Ecco un primissimo ...In questo caso il neologismo èboxing che può capire solo chi ha visto, film con Sandra Bullock recuperabile su Netflix. Nel solito futuro distopico una madre fugge bendata con i suoi ...

Bird Box Barcellona, Netflix svela teaser e data d'uscita dello spin-off ... ComingSoon.it

As he forms uneasy alliances with other survivors and they try to escape the city, an unexpected and even more sinister threat grows." The spin-off is directed by Alex and David Pastor, the brothers ...A distanza di 5 anni da Bird Box, Netflix svela che uno spin-off del film arriverà prossimamente sulla piattaforma. Scopriamone insieme trama, cast e data d'uscita.