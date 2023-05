Biodiversità | un milione di specie a rischio estinzione nei prossimi decenni

(Di martedì 9 maggio 2023): undinei. Si tratta di un quarto di quelle conosciute e la pessima notizia è che potremmo salutare la metà di esse già entro il 2099, quindi tra 75 anni circa. Una bazzecola nella scala del tempo. Naturalmente nel corso della storia, le varie forme animali e vegetali si sono sempre estinte, per motivi vari, endogeni o esogeni. Ma a preoccupare è la scala di velocità e di grandezza con quei questo accade oggi. I dinosauri sono spariti 65 milioni di anni fa (fonte: Ansa / Gabriel Andrés Trujillo Escobedo)La natura, insomma, sta diminuendo a livello globale a tassi senza precedenti, con un ritmo che sta accelerando. Gli attuali tassi di scomparsa delle varie presenze in natura sono, infatti, da cento a ...

Si tratta di una minaccia letale per l'agricoltura italiana, la salute dei consumatori e ladel pianeta contro la quale sono state già raccolte oltre mezzodi firme nella ...Si tratta di una minaccia letale per l'agricoltura italiana, la salute dei consumatori e ladel pianeta contro la quale sono state già raccolte oltre mezzodi firme nella ...Si tratta di una minaccia letale per l'agricoltura italiana, la salute dei consumatori e ladel pianeta contro la quale sono state già raccolte oltre mezzodi firme nella ...