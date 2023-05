Bimba salvata dai carabinieri | il racconto e il ringraziamento | “Siete degli angeli”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl polso non batteva. Dovevano agire subito e non ci hanno pensato neppure un attimo: dieci compressioni sul petto e il cuoricino dellaha ripreso a battere. Hanno la divisa e i gradi di brigadiere e di appuntato i tre, come li ha definiti la mamma, i salvatori delladi appena 4 anni strappata a un arresto cardiaco in una scuola di Marigliano, in provincia di Napoli. I tre, tre padri di famiglia, ieri hanno vissuto veri e propri momenti di ansia, nella scuola dell’infanzia di via Pontecitra. Ma ciononostante sono riusciti a mantenere il sangue freddo mentre intorno a loro c’era il caos. Il brigadiere Francesco Trinchese e gli appuntati scelti Raffaele Napolitano e Clemente Rossino hanno compiuto ieri un gesto che non dimenticheranno mai più: rianimare una ...