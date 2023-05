Bimba in crisi respiratoria a scuola | tre carabinieri la salvano praticando il messaggio cardiaco La mamma | “Sono degli eroi | un momento che non dimenticherò mai”

(Di martedì 9 maggio 2023) Una manovra toracica eseguita da alcuniha salvato la vita di una bambina di quattro anni che aveva manifestato una gravecon un ritmonotevolmente rallentato fino a quasi fermarsi. La piccola era collassata priva di sensi su una panchina di unadi Marigliano, in provincia di Napoli. L'articolo .

2 Attimi di panico, ieri, in una scuola di Marigliano (Napoli) quando undi 4 anni, affetta da una malattia congenita, si è sentita male accusando unarespiratoria. Le educatrici, temendo il peggio, hanno immediatamente allertato il 118 e il 112. - continua ...... rianimare una piccolain preda a unacardiaca. "Anche noi siamo genitori - dice Trinchese, padre due bambini di 7 e 6 anni - ho visto la piccola in quelle condizioni, supina sulla ...La bambina soffre di una malattia congenita, ha unarespiratoria e il suo cuore si è fermato. ... Un sussulto e poi il volto dellariprende colore. La distendono sul fianco, lei vomita ...

Bimba di 4 anni colpita da una crisi respiratoria mentre è a scuola: salvata dalla manovra dei carabinieri Virgilio Notizie

Il polso non batteva. Dovevano agire subito e non ci hanno pensato neppure un attimo: dieci compressioni sul petto e il cuoricino della bimba ha ripreso a battere. Hanno la divisa e i gradi di brigadi ...