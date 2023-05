Bimba di 4 anni in crisi respiratoria a scuola | i carabinieri la salvano

Così il 20enne aprile era morta Cristina Scozia , mamma di unadi sei. Era in bici, all'incrocio tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, anche lei centrata in pieno da una betoniera che ...Il 20 aprile, Cristina Scozia, 39e mamma di unadi 6, era stata travolta e uccisa da una betoniera mentre andava in bici. Prima di lei, a febbraio, era toccato a Veronica Francesca D'...Dopo 10 mesi di agonia trascorsa in ospedale è morto Nicola Liguori, 36, papà di unadi sei, cosparso di benzina e dato poi alle fiamme nella notte tra il 30 giugno il 1 luglio dello scorso anno, mentre seduto su una panchina di Viale Tiziano a Frattamaggiore parlava in ...

Bimba di 4 anni va in crisi respiratoria a scuola, il suo cuore si ferma ... Fanpage.it

Sono le 14 ma le lancette dell’orologio sembrano rallentare.Come il cuore e il respiro di una bambina di 4 anni, distesa sulla panchina di una ... manovra toracica.Un sussulto e poi il volto della ...Tragedia scampata a Marigliano, in provincia di Napoli, dove una bimba di quattro anni in crisi respiratoria è stata salvata grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri. L'episodio è accaduto ...