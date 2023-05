Bimba di 4 anni in arresto cardiaco a scuola | i carabinieri la salvano

Una manovra toracica praticata da alcuni carabinieri ha salvato unadi 4che aveva avuto una grave crisi respiratoria con un battito del cuore fortemente rallentato fino quasi a fermarsi. La piccola si era accasciata sulla panchina di una scuola di ...Una manovra toracica eseguita da alcuni carabinieri ha salvato la vita di una bambina di quattroche aveva manifestato una grave crisi respiratoria con un ritmo cardiaco notevolmente rallentato fino a quasi fermarsi. La piccola era collassata priva di sensi su una panchina di una scuola di ...Il progetto Lavori in corso - Adottiamo le città, che da tresi concentra sul quartiere di ... mentre la mamma di Adele precisa: 'Laè molto felice e non si ferma davanti a pioggia o vento ...

Bimba di 4 anni colpita da una crisi respiratoria mentre è a scuola: salvata dalla manovra dei carabinieri Virgilio Notizie

I femminicidi in provincia di Foggia, tra le vittime anche adolescenti. Miriana e Valentina Curcelli avevano soltanto 11 e 18 anni, Nicolina Pacini 15e Jessica Malaj, colpita a morte nel tentativo di ...Giovedì 11 prendono il via Le Serre d’Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini in via Castiglione. Rassegna che quest’anno festeggia dieci anni e che, nel corso del tempo, ha ...