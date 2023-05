Bimba di 4 anni ha una crisi respiratoria | i carabinieri la salvano

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna manovra toracica praticata da alcuniha salvato unadi 4che aveva avuto una gravecon un battito del cuore fortemente rallentato fino quasi praticamente a fermarsi. La piccola si era accasciata sulla panchina di una scuola di Marigliano, in provincia di Napoli, immobile e priva di sensi. Le educatrici hanno temuto il peggio. Qualcuno ha chiamato il 112, altri il 118 tra paura e caos. Ad arrivare per primi nella scuola dell’infanzia di via Pontecitra sono stati idi Castello di Cisterna. I militari hanno praticato immediatamente una manovra toracica. Un sussulto e poi il volto dellaha ripreso colore fino a cominciare a riprendersi. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza e ...

Così il 20enne aprile era morta Cristina Scozia , mamma di unadi sei. Era in bici, all'incrocio tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, anche lei centrata in pieno da una betoniera che ...Il 20 aprile, Cristina Scozia, 39e mamma di unadi 6, era stata travolta e uccisa da una betoniera mentre andava in bici. Prima di lei, a febbraio, era toccato a Veronica Francesca D'...Dopo 10 mesi di agonia trascorsa in ospedale è morto Nicola Liguori, 36, papà di unadi sei, cosparso di benzina e dato poi alle fiamme nella notte tra il 30 giugno il 1 luglio dello scorso anno, mentre seduto su una panchina di Viale Tiziano a Frattamaggiore parlava in ...

Bimba di 4 anni va in crisi respiratoria a scuola, il suo cuore si ferma ... Fanpage.it

Le associazioni senza scopo di lucro che intendono usufruire dei locali devono inviare domanda entro il 31 maggio ...Sono le 14 ma le lancette dell’orologio sembrano rallentare.Come il cuore e il respiro di una bambina di 4 anni, distesa sulla panchina di una ... manovra toracica.Un sussulto e poi il volto della ...