Bigon | “Scudetto Napoli? Il merito maggiore è di De Laurentiis Mio figlio ha pianto”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 9 maggio 2023) Riccardoritiene che per lodelilè di Aurelio De, poi rivela che suohaRiccardodice la sua sullodelai microfoni di Marte Sport Live, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte. “A chi vanno i meriti maggiori di questa vittoria? Se il club lavora bene, un allenatore bravo come Spalletti viene messo in condizione di fare del suo meglio. Io credo che la società rappresenti sempre la componente più importante, perché deve creare il clima adatto e mettere la giusta pressione su chi è chiamato ad essere performante al 100%. Allenatore e squadra sono stati meravigliosi, su questo non si può obiettare, però darei ...