Biagio Antonacci sulla fine della storia con Marianna Morandi | “Un gran senso di colpa”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 9 maggio 2023), 59 anni, si racconta in una lunga intervista al “CorriereSera”. Il cantautore è cresciuto a Rozzano, nella periferia milanese. “La vita era in cortile, ma i sogni erano piùdi dei palazzi, più potenti di quello che ci circondava”, confessa. Con i primi soldi guadagnati grazie al successo, “la prima cosa che ho fatto è stata comprare casa ai miei genitori, una villetta a schiera, fuori dal quartiere con i palazzoni dove sono nato”.(Foto Instagram) Il garage come riscatto sociale: “Quando ho visto mio padre nel box ero felicissimo” “La piùde soddisfazionemia vita è stata quando ho visto mio padre parcheggiare la macchina in un garage vero, nel box sotto casa: mi sono sentito ...