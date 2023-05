(Di martedì 9 maggio 2023) Intervistato da As, l'ex portiereha parlato in vista del doppio confronto trantus erelativo alle semifinali di Europa League. Il portoghese ha messo in guardia la sua ex squadra ...

Intervistato da As, l'ex portiereha parlato in vista del doppio confronto tra Juventus e Siviglia relativo alle semifinali di Europa League. Il portoghese ha messo in guardia la sua ex squadra dall'esperienza dei bianconeri in ...

Beto spinge il Siviglia: "Juve inferiore al Manchester United, ma..." Corriere dello Sport

L'ex portiere dei lusitani si è soffermato sul doppio confronto di Europa League che metterà in palio l'accesso alla finalissima di Budapest ...