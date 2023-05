Speed12 - La produzione dell'iconico motore W12 diterminerà nell'aprile 2024. Il marchio britannico vuole salutare questo storico propulsore con un'edizione speciale e ...Esterni Interni Motore (anche in scala) COME SONO FATTE FUORISpeed12, la Continental GT Discreto ma elegantissimo, il look delle versioni Speed12 , a cominciare dalle pinze ...Tornando ai modelli 'Speed12', in questo caso il W12 di fabbricazioneè in grado di erogare 659 CV di potenza complessiva e 900 Nm di coppia. Insomma, una vera forza della natura, a ...

Bentley Edition 12: la serie limitata di Continental, Flying Spur e Bentayga - Quattroruote.it Quattroruote

The Bentayga, Continental GT, Continental GTC, and Flying Spur are available in this special edition. Each is limited to 120 units Bentley will end production of its W12 engine in April 2024. To say ...Bentley was never going to let the W12 die quietly, and who could blame them With more than 100,000 produced over the past 20 years or so, it’s being hailed as the most successful 12-cylinder engine ...