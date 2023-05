Bentley Continental GT Speed | velocità e classe all' ennesima potenza

Leggi su gqitalia

(Di martedì 9 maggio 2023) LaGTrappresenta probabilmente il modo più veloce, confortevole e diper spostarsi sull'asfalto. Nessuna concorrente può vantare le sue prestazioni e la sua qualità della vita a bordo. Tutto questo ovviamente si paga, sia in termini di prezzo che di consumi - almeno 300.000 euro e 5/6 km con un litro in media - ma il primato non può essere messo in discussione. Ma laGTsimboleggia anche la fine di un'epoca, dal momento che il suo 6 litri W12 bi-turbo privo di qualsiasi forma di elettrificazione non verrà più proposto su un'auto di serie, come vi abbiamo raccontato qui. Tornando alla grande coupé britannica - lunga quasi cinque metri, larga due e pesante circa due tonnellate e mezza - è importante sottolineare ...