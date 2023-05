Benevento | valorizzazione del patrimonio culturale | vertice tra Comune e Provincia

. 'Dopo lo stanziamento di 10 milioni di euro, la Regione Campaniaha emanato l'Avviso Pubblico per la definizione di un programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, ...... Provincia di, Comunità Montana del Fortore, in collaborazione con l'Associazione ... L'evento si inserisce nel percorso didel territorio di San Giorgio La Molara attraverso la .... La piattaforma logistica Ufita - Sannio o più semplicemente Plus è un progetto unitario per ladelle aree interne di Sannio e Irpinia. Nessuna contraddizione, nessun ...

Mortaruolo: "Fondi per la valorizzazione turistica delle aree interne" Ottopagine

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Comunicato Stampa – Giuseppe Chiusolo Il Teatro Romano di Benevento, nell’ambito della Giornata Nazionale per la Valorizzazione dei Musei, farà da sfondo alla Fiaba musicale di Sergej Prokofiev “PIERI ...