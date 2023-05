Benevento | all’IIS Virgilio sarà presentato “Il filo dei ricordi”

Leggi su fremondoweb

(Di martedì 9 maggio 2023) Comunicato Stampa Il giorno 10 maggio, alle ore 10:30, l’IISavrà l’onore di ospitare, nell’aula magna del liceo artistico di, in via Tiengo n.1, l’evento organizzato dall’ANVCG in occasione della presentazione del testo “Ildei“. La pubblicazione … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.