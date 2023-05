Benedetta Rossi | lo sfogo in lacrime | “Sono disgustata | avete superato il limite”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 9 maggio 2023)contro gli haters. La conduttrice televisiva esperta di cucina, nota per il suo blog “Fatto in casa da“ che propone ricette facili e accessibili a tutti, si scagli contro chi critica e sbeffeggia i follower che seguono i suoi consigli e realizzano piatti veloci con prodotti da discount. “Giudizi aldella discriminazione, è ora di mettere dei paletti” “Questo è il genere video che non mi piace fare, ma ormai è arrivata l’ora di mettere dei paletti – scrive nella caption della clip che racchiude il suo– Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento. Ormai dopo oltre un decennio sul webabituata, ma quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa ...