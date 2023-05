Belen Rodriguez | il brutto male penetrato nella sua vita | “Si è ammalata di cancro…”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 9 maggio 2023) Ai microfoni di “C’è posta per te”,racconta: “ho preso le valigie e sono venuta in Italia. Sono riuscita a pagare la chemioterapia”. La bellissima showgirl, da qualche anno a questa parte è riuscita a riscontrare un enorme successo, fino a diventare una vera e propria icona del mondo dello spettacolo dei nostri tempi. Ad oggi,la vediamo sempre meno, ma il suo personaggio non è sicuramente mortomente dei fan, che seguono costantemente la suaprivata nei social e nelle riviste di gossip. Non è possibile negare che la donna – oltre ad essere conosciuta per il suo indiscutibile talento – è tuttora un bersaglio molto ambito dai media, che raccontano nei dettagli ogni evento della suaprivata. Non tutti ...