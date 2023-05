Beatificazione del giudice Rosario Livatino | iniziativa a Napoli per il II anniversario

(Di martedì 9 maggio 2023) Sudella Fondazione San Giuseppe dei Nudi e del Centro Studi, cerimonia questo pomeriggio presso il Complesso monumentale di San Giuseppe dei Nudi per il IIdelladel. Per il giovane, assassinato dalla mafia a 38 anni, proclamato Beato, messa officiata da fra’ Sergio Galdi d’Aragona. “Alla celebrazione – annuncia il presidente della Fondazione di San Giuseppe dell’Opera di vestire i Nudi, l’avv. Ugo de Flaviis – seguirà la presentazione del concorso di idee indetto dalla Fondazione per la realizzazione di un’opera d’arte dedicata al”. Eroe della legalità e martire di Cristo, come lo ha definito il ...

Come è mutata la mafia Quale sentiero ha percorso la Chiesa", questo il titolo dell'incontro i cui relatori hanno associato le parole forti di Papa Wojtyla anche allagiudice ...E ancora, collegandosi al giorno, oggi, in cui ricorre l'anniversario dellagiudice martire Rosario Livatino e facendo proprio il messaggio dei vescovi di Sicilia per quella ...L'occasione è il secondo anniversario dellamagistrato Rosario Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990. "Rosario Livatino - ha aggiunto - è allora una pagina viventeVangelo,...

Celebrazioni per il decennale della Beatificazione di Mons. Luigi ... Comune di Casale Monferrato

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ..."Rosario Livatino è per la Chiesa un modello di santità, non solo per il martirio che ha subito, ma per quella testimonianza, martirio quotidiano, che nella sua vita è stato l'essere credibile come uo ...