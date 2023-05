Baronissi | screening per il carcinoma endometriale per donne over 50

(Di martedì 9 maggio 2023) La Commissione Cultura del Comune dipromuove logratuito delper ledai 50 anni in su. Giovedì 11 maggio, alle ore 16, in aula consiliare a Palazzo di Città di, seminario dedicato alla prevenzione oncologica femminile, a cura dei prof. Jacopo Troisi e Pierpaolo Cavallo, docenti dell’Università degli Studi di Salerno, e della dott.ssa Martina Lombardi, responsabile scientifico di Theoreo, realtà campana da sempre impegnata nella ricerca sul cancro. Dalle ore 17.00 alle 20.00 effettuazione GRATUITA del test diMEDEA. Il test consiste nel prelievo di una singola goccia di sangue utilizzando un pungidito. La goccia di sangue viene raccolta su un apposito cartoncino, e sottoposta ad analisi ...

