Bari | De Laurentiis spegne le polemiche | “Nessuna sciarpa del Napoli | uniti verso i playoff”

(Di martedì 9 maggio 2023) Il presidente del, Luigi De, attraun post pubblicato sui social, ha voluto chiarire la sua posizione dopo uno scatto in cui era immortalato con ladelper i festeggiamenti dello scudetto: “Cari tifosi biancorossi, in questi ultimi giorni si sono scatenate delleche rischiano di destabilizzare un ambiente intero. Mi dispiace che quel gesto di pochi minuti abbia causato tutto ciò. Nello scatto di gruppo non avevo alcuna, come si potrà notare, proprio perché volevo che si immortalasse una foto di famiglia insieme alla squadra, con mia madre, i miei figli, i miei nipoti e mio padre, ma senza alcun riferimento diretto per il rispetto che ho nei confronti del club che ho l’onore di rappresentare da cinque anni, la Ssc ...

Una polemica scaturita da una sciarpa al collo per festeggiare insieme alla famiglia la vittoria dello scudetto del Napoli . Il presidente delLuigi Descrive una lettera ai tifosi biancorossi dal proprio profilo Instagram : Cari Tifosi Biancorossi, in questi ultimi giorni si sono scatenate delle polemiche che rischiano di ...Calcio 2022 - 2023 Serie B SquadraAttraverso il proprio profilo ufficiale di Instagram Luigi De, il presidente della SSC, ha voluto rispondere alle polemiche montate nei giorni scorsi a seguito di uno scatto che lo ritraeva con la sciarpa del Napoli durante i festeggiamenti per ...Luigi De, presidente dele figlio del presidente del Napoli Aurelio De, scrive un post su Instagram dopo le critiche arrivate dai tifosi baresi a seguito della presenza di Luigi ...

De Laurentiis jr con la sciarpa del Napoli. E i tifosi del Bari si arrabbiano La Gazzetta dello Sport

Luigi De Laurentiis alla festa del Napoli fa arrabbiare i tifosi del Bari per “un gesto di pochi minuti”: il presidente del club pugliese ...Se passeggiassimo per le vie della città e domandassimo ai tifosi cosa pensano della stagione biancorossa, molto probabilmente non otterremmo mai una maggioranza di vedute. La ...