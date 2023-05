Barcellona | Sergio Busquets non rinnoverà il contratto

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Si chiude un’era al. I blaugrana sono ormai vicinissimi al ritorno al successo in Liga Spagnola grazie al grande lavoro di Xavi in panchina che ha riavviato un ciclo, ma questo sarà con tutta probabilità l’ultimo titolo in Catalogna per un decano della squadra come. Il trentaquattrenne nato a Sabadell e cresciuto con i colori blaugrana addosso, tanto da essere frutto della cantera catalana, avrebbe già annunciato allo staff tecnico e ai propri compagni di squadra la volontà di non voler prolungare il propriocon la squadra, in scadenza il prossimo giugno, come riferito da Marca. Nonostante l’età avanzata,ha ricoperto comunque un ruolo di primo piano nelprimo in classifica. Ventisette presenze in trentatré partite fino ad ora ...