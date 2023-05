Banca Generali | torna “Un campione per amico”

(Di martedì 9 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dal tennis al calcio, dal volley al rugby. Quattro sport e quattro campioni: Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Leandro Castrogiovanni. Sono i protagonisti della ventiduesima edizione dell’iniziativa promossa da“Unper”, presentata al circolo Parioli di Roma.L’edizione 2023 si propone come terapia d’urto per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dell’attività sportiva come forma di benessere e di crescita sana.“Condividiamo questa iniziativa da 12 anni con quattro grandi campioni, l’obiettivo da un lato è portare tra i ragazzi il concetto di educazione finanziaria, dall’altro quello di usare la metafora dello sport come bellissima metafora della vita”, ha detto Marco Bernardi, vicedirettore generale di...

La guida di Money.it su come risparmiare, disponibile di seguito, è divisa in sei categorie: consigliper risparmiare; come risparmiare sulla spesa; come risparmiare sulla; come ...Sono i protagonisti della ventiduesima edizione dell'iniziativa promossa da"Un campione per amico", presentata al circolo Parioli di Roma. L'edizione 2023 si propone come terapia d'...Sono i protagonisti della ventiduesima edizione dell'iniziativa promossa da"Un campione per amico", presentata al circolo Parioli di Roma. L'edizione 2023 si propone come terapia d'...

Banca Generali, al via la nuova edizione di Un Campione per Amico con Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogio ilmessaggero.it

ROMA (ITALPRESS) – Dal tennis al calcio, dal volley al rugby. Quattro sport e quattro campioni: Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Leandro Castrogiovanni. Sono i protagonisti ...Al via l’edizione 2023 di “Banca Generali – Un Campione per Amico” che si propone come terapia d’urto per trasmettere alle nuove generazioni ...