Balayage capelli corti | a chi sta bene e le sfumature da provare

Leggi su amica

(Di martedì 9 maggio 2023) Nessuna tecnica di colorazione è capace di dare così tanta luminosità al viso: il, specialmente sui, è l’espediente ideale per far apparire la chioma voluminosa e multisfaccettata. L’effetto è un colore pieno e delicato al tempo stesso, in cui la base bionda, rossa o castana diviene perfetta per giochi cromatici ton sur ton o a contrasto. Un risultato perfetto per qualsiasi incarnato e colore di. Unbiondo sui, ad esempio, si adatta a una base cenere quanto al castano. Su un pixie cut o un taglio corto castano o nero, invece, l’ideale è scegliere uncaramello. Bellissimo, in tutte le sue. Ed è esattamente per questo che il...