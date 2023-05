Baccini | “Una metropolitana leggera per collegare l’aeroporto al centro di Fiumicino”

(Di martedì 9 maggio 2023)– “Ieri ho incontrato i segretari dei principali sindacati del trasporto aereo che mi hanno rappresentato le esigenze dei lavoratori aeroportuali e quelli dell’indotto. L’hub divede impiegati 42mila operatori e vale il 10% del pil regionale. Maè il suo indotto devono poter essere un supporto per la città e non essere considerati un corpo a se stante mal collegato e indipendente”. Queste le parole del candidato sindaco Marioall’indomani dell’incontro svoltosi in via Maffettone e al quale hanno preso parte Ivan Viglietti (Segretario Nazionale UIL Trasporti), Francesco Rocco Alfonsi (Federazione Nazionale UGL Trasporto Aereo), Massimo Celletti (in rappresentanza del Segretario Nazionale Trasporto Aereo FILT CGL) e Stefania Fabbri (Segretario Regionale FIT CISL Lazio). “La mia ...

...rivolta proprio a lui per risolverecontroversia da 16 milioni conbanca. L'imputato si diceva disposto a ricorrere anche alle maniere forti nei confronti dell'ex ministro Marioche, ...Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca intervenendo ad Aranova amanifestazione a sostegno della candidatura di Marioa sindaco di Fiumicino per il centrodestra. ...... ex capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, inelezione che quest'anno vedrà ... Ezio Di Genesio Pagliuca, contro lo sfidante di centrodestra Mario, ex ministro per la ...

Mario Baccini: «Un Patto di Governo per rilanciare Fiumicino» - Metro

Per l'on. Bonfrisco, "il ruolo di Mario Baccini e la sua esperienza sono fondamentali per creare il raccordo interistituzionale più efficace".Nuova tornata di elezioni amministrative il 14 e 15 maggio prossimi con oltre 6,3 milioni di persone chiamate alla urne. Si vota in 791 Comuni, con eventuali turni di ballottaggio il 28 e 29 ...