Autopalio | Firenze-Siena | rimosse tre bombe della seconda guerra mondiale trovate a Colle Val d’Elsa

(Di martedì 9 maggio 2023) E' stato un pomeriggio difficile, quello di ieri, 8 maggio 2023, per coloro che dovevano percorrere l', nella zona diVal d'Elsa: carreggiata chiusa e traffico deviato, come informa l'Anas, per consentire agli artificieri del 2/o Reggimento Genio Pontieri di Piacenza di rimuovere tre ordigni inesplosi da una piazzolanei pressi diVal d'Elsa

L'episodio è avvenuto alle 10 del mattino sull', il raccordo autostradale- Siena, la diramazione dell'A1 in Toscana, all'altezza dello svincolo di Monteriggioni. La scena è stata ...Bologna, 15 aprile 2023 " Disastro sfiorato ieri sull'in direzione nord. Verso le 11 - un orario di traffico piuttosto intenso sulla Siena -" all'altezza dell'uscita di Monteriggioni, un cavallo ha attraversato la carreggiata. E si è ...... 'Ho cercato di difenderlo' Cavallo in contromano sulla- Siena L'incredibile episodio è avvenuto attorno alle 10:00 di mattina sull', il raccordo autostradale- Siena, ...

Autopalio Firenze-Siena: bombe di guerra trovate a Colle Val d’Elsa. Carreggiata chiusa Firenze Post

E’ stato un pomeriggio difficile, quello di ieri, 8 maggio 2023, per coloro che dovevano percorrere l’Autopalio, Firenze-Siena, nella zona di Colle Val d’Elsa: carreggiata chiusa ...La chiusura nel senese, a Colle Val d’Elsa, per il rinvenimento di oggetti simili a ordigni esplosivi Autopalio chiusa per presunti ordigni esplosivi. Come si apprende da Anas, il raccordo autostradal ...