Aurora Ramazzotti | dopo la gravidanza è ritornata | la confessione inaspettata

(Di martedì 9 maggio 2023), tramite i suoi social, ha confessato un ‘problema’ riapparsola: vediamo insieme di cosa si tratta. Lo scorso 30 marzo 2023,ha accolto nella sua vita il suo primo figlio, Cesare Augusto. A distanza di qualche settimana, la giovane conduttrice ha svelato il ritorno di un problema che l’aveva lasciata tranquilla durante tutto il periodo della– Ansa FotoCome ben sappiamo, quando una donna è in dolce attesa vede il suo corpo cambiare in quel periodo. Nello specifico, laha svelato che durante tutto il periodo dellaha avuto una pelle curata anche se un po’ secca sulle guance. Ora, ...

Alcune stories Instagram per sfogare un po' della sua sorpresa per un 'ritorno' non gradito.parla sui social. Tornata super attiva sui social dopo i primi momenti da neo mamma,ha voluto affrontare un tema a lei piuttosto caro relativo all' acne . La ...Articoli più lettie Michelle Hunziker: "gara di pancioni" sui social di Concetta Desando Incoronazione di Carlo III, ecco il dress code della cerimonia di Federico Rocca L'Oroscopo ...ancora in lotta con la pelle: "Mi dicevano 'vedrai che appena fai un figlio vanno via'" "Se sei donna e hai avuto l'acne quella frase l'hai sentita di sicuro. Io l'ho sentita un ...

Aurora Ramazzotti mostra la pelle rovinata dall'acne: «Dopo la gravidanza è ricomparso» leggo.it

Diventata da poco mamma del piccolo Cesare, la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker ha condiviso con i follower una serie di messaggi sulle imperfezioni della pelle, pubblicando alcuni sca ...Le critiche si sono concentrate in una serie di accuse che descrivono Aurora come una privilegiata, anche nel suo ruolo di mamma.