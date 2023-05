Aumenta la Tari a Napoli | Forza Italia | “Scelta scellerata”

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Nei scorsi giorni, data la vittoria dello scudetto del, è passata fin troppo sotto traccia la volontà dell’Amministrazione di portare laad un aumento pari al 20%. Il colmo perè sempre attuale: meno servizi hai più paghi. Milano, Roma e Torino non hanno tasse alte come le nostre e offrono servizi decisamente migliori ai cittadini, eppure si tende sempre a vessare il popolo“. Lo dicono i consiglieri comunali didi, Salvatore Guangi e Iris Savastano. “È il mantra della sinistra: “tasse tasse tasse”! Intanto la riscossione sui tributi è ferma al 50% (634 milioni su 1,2 miliardi), per non parlare del recupero delle imposte evase fermo al 12%. Inoltre, dei ritardi dell’amministrazione sul riassetto delle partecipate, le ...

DovelaI picchi maggiori dell'aumento dellasi registrano a Napoli dove la tassa ha un aumento del 20%. Ma non solo a Napoli visto che anche città come Padova, Ancona, Torino e ...In questo caso, lo sconto Imual 70%. Sconto su Imu e: altri casi In caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, è possibile usufruire di uno sconto del 20% sul saldo delle ...la tassa sui rifiuti in tutta Italia. Negli ultimi cinque anni laè cresciuta del +7% e sono sempre di più i Comuni che richiedono a rialzo le tariffe per la raccolta dei rifiuti . In ...

Aumento Tari 2023, quali Comuni hanno alzato la tassa Orizzonte Scuola

Leggendo l'impostazione del testo, infatti, si annuncia una riduzione della TARI pari a ben 2 euro per una ipotetica tariffa di € 200, pari all'1% circa, tutto da verificare tra l'altro. Dopo aver aum ...La TARI, la tassa sui rifiuti legata all’utilizzo degli immobili, rappresenta uno dei maggiori aumenti fiscali del 2023 e costituisce un onere significativo per i cittadini italiani. Introdotto nel ...