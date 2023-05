Attacco hacker alla Asl dell' Aquila | chiesto riscatto | intanto prestazioni mediche sanitarie ridotte

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 maggio 2023) L'- Dati medici di pazienti con Hiv, pazienti oncologici, pazienti neonati e informazioni sulla mortalità infantile. Dati personali dei dipendenti, informazioni amministrative, 30 documenti su un totale complessivo di oltre 500 gigabyte trafugati. Questo l'insieme di informazioni sottratte ai servera Asl 1 Avezzano Sulmona L'che il gruppo diminaccia di divulgare se non verrà corrisposto un. I dati sono stati trafugati nella notte del 3 maggio con uncon un ransomware virus che blocca e cripta i dati rendendoli inutilizzabili fino al pagamento di un. "Se le nostre richieste non saranno accolte - si legge in una schermata in inglese divulgata dal gruppo che fa riferimentobacheca 'Monti' nel dark ...