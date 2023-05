Attacco aereo israeliano nella notte sulla Striscia di Gaza. 13 morti e 20 feriti

13 le vittime, donne e bambini inclusi, piu' di 20 i feriti: l'e' andato avanti due ore fino alle 4 del mattino. Il raid israeliano nell'est della striscia era mirato contro una serie di edifici civili, obbiettvi dichiarati tre leader palestinesi ...- Negli attacchi di Israele a Gaza sono stati uccisi 3 alti comandanti della Jihad ...Si tratta del quinto assaltolanciato dalla Russia contro Kiev dall'inizio di maggio. Popko ha detto che l'è stato "effettuato da quattro bombardieri strategici Tu - 95MS della regione ...

Attacco aereo su Kiev, danni a edifici e cinque feriti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Tra cui tre importanti leader del gruppo Jihad Islamico: le autorità israeliane hanno diffuso un'allerta per un possibile attacco in risposta ...L'amministrazione militare della città di Kiev riferisce che la difesa aerea è in funzione, mentre i media riportano di esplosioni che risuonano nella capitale. Sono cinque i feriti a seguito dell'att ...