Atripalda | aggredisce passanti con bastone e si scaglia contro i carabinieri | arrestato

(Di martedì 9 maggio 2023) Un 25enne di origine straniera è statoad, in provincia di Avellino, dopo aver prima aggredito alcunicon une poi essersitogiunti sul posto. Idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hannoun 25enne, di origine straniera, per “resistenza e lesioni a Pubblico

I fatti si sono svolti nella tarda serata di ieri in. Al '112' del Comando Provinciale di Avellino è giunta la segnalazione di una persona che, armata di bastone, aggrediva i passanti. Sul ...I fatti si sono svolti nella tarda serata di ieri in. Al "112" del Comando Provinciale di Avellino è giunta la segnalazione di una persona che, armata di bastone, aggrediva i passanti. Sul ...I fatti si sono svolti nella tarda serata di ieri in. Al '112' del Comando Provinciale di Avellino è giunta la segnalazione di una persona che, armata di bastone, aggrediva i passanti. Sul ...

Atripalda, aggredisce passanti e Carabinieri con un bastone: arrestato Irpiniaoggi.it

Un uomo di 25 anni è stato arrestato ad Atripalda dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A richiedere l’inter ...I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 25enne, di origine straniera, per “resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”. I fatti si sono svolti nella tarda ...