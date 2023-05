ATP Roma 2023 | Lorenzo Musetti | “Alcaraz è il favorito | ho belle sensazioni per questo torneo”

(Di martedì 9 maggio 2023) Tanta voglia di far bene.si prepara per essere uno dei protagonisti degli Internazionali d’Italiadi tennis. Sui campi del Foro Italico di, il toscano ha voglia di cancellare la brutta prestazione deldi Madrid, dando seguito invece alle buone prove offerte a Montecarlo e a Barcellona, citando la nota vittoria contro Novak Djokovic (n.1 del mondo) sulla terra rossa del Principato. Questa superficie è la preferita dal carrarino, che si sente pronto per fronteggiare i migliori interpreti dello sport con racchetta e pallina. Nel corso della cerimonia del sorteggio del tabellone principale, tenutasi sulla celebre scalinata di Piazza di Spagna, il nostro portacolori si è pronunciato su quello che sarà il proprio percorso nele sulle sue ...

PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIO WTA 2023 CALENDARIO2023 OTTAVI DI FINALE Agli ottavi di ... Discorso completamente differente per il torinese Sonego, non nuovo a esaltarsi in quel die ...... tradizionale e prestigioso torneo in quel didi scena nel corso del mese di maggio. Il Foro ... PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIO WTA 2023 CALENDARIO2023 OTTAVI DI FINALE Uno tra Karen ...Primo turno del torneo femminile con Jasmine Paolini terzo match sul Centrale contro Xinyu Wang. In gara anche Stefanini, Spiteri, Cherubini e Pigato. Cercheranno la qualificazione Cobolli, Agamenone, ...

Il tabellone degli Internazionali di Roma 2023: Sinner dalla parte di Djokovic e Rune Sorteggiato il tabellone degli Internazionali d’Italia di Roma 2023. Sinner è nella parte alta con Djokovic. Il… L ...Tanta voglia di far bene. Lorenzo Musetti si prepara per essere uno dei protagonisti degli Internazionali d'Italia 2023 di tennis. Sui campi del Foro Italico di Roma, il toscano ha voglia di cancellar ...