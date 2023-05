ATP Roma 2023 | Franco Agamenone spazzato via da Alexandre Muller nell’ultimo turno di qualificazioni

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Non c’è storia per, che non riesce ad accedere al tabellone principale degli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro vienevia in un’ora dal francese Alexander, raccogliendo soltanto un gioco: un 6-0 6-1 perentorio in cui il finalista di Marrakech ha dominato in lungo e in largo, guadagnandosi così la partecipazione al 1000 al Foro Italico. Si vede sin dai primissimi scambi che la palla viaggia in maniera completamente differente. I colpi disono assai più penetranti, costringendo sempre l’azzurro sulla difensiva, e nemmeno il servizio viene in aiuto (6/20 complessivo); sul 4-0avrebbe due chance per recuperare il break, ma non le sfrutta, il transalpino si rianima e si prende il bagel. E il copione non cambia nemmeno nel secondo set: ...