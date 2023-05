Atletica | Tortu torna a gareggiare sui 100 metri al meeting di Savona

(Di martedì 9 maggio 2023) Filipposui 100in occasione della 12esima edizione delInternazionale citta’ di, in programma mercoledì 24 maggio. “Sono contento dire asui 100dopo 11 mesi dall’ultima uscita in gara e in unche mi ha sempre dato grandi soddisfazioni”, ha annunciato il velocista azzurro, che prosegue la sua stagione. Dopo la staffetta corsa a Firenze correrà i 200 a Nairobi, prima di. SportFace.

...il primo 100m della stagione dopo l'esordio in staffetta 4x100 a Firenze domenica scorsa (38.38) e il 200m in programma a Nairobi (Kenya) sabato 13 maggio. Nel meeting organizzato dall'...Ad analizzare la prestazione, Filippo: "Non è risultato eclatante, ma un buon esordio mi sembra che abbiamo corso bene, forse i cambi sono stati un po' schiacciati ma nelle prossime gare ...La prima analisi è quella di: "Non è risultato eclatante, ma un buon esordio - le parole dello staffettista che portò il testimone al traguardo nel favoloso 37.50 di Tokyo il 6 agosto 2021 - mi ...

Per Filippo Tortu la pista della Fontanassa a Savona è sinonimo di "record": vero, lo storico 9.99 che gli permise nel 2018 di superare il "mito" Mennea arrivò a Madrid, ma in Liguria il campione olim ...