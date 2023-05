Atletica | Marcell Jacobs | “Il focus è ai Mondiali | l’unica medaglia che mi manca”

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) La seconda piazza agli Europei indoor di Istanbul dietro il connazionale Samuele Ceccarelli, qualche imprevisto di troppo a livello fisico e una condizione mai trovata. Inverno non eccezionale per, ora però l’azzurro è pronto a scatenarsi sui suoi 100 metri, distanza sulla quale è campione olimpico. Le sue parole riportate dall’ANSA: “Mi sto preparando molto bene dopo una stagione indoor che non è andata proprio come mi aspettavo ma è stato davvero un grande insegnamento e mi ha dato quella motivazione per dedicarmi ancora di più alla preparazione”. Occhi puntati aidi Budapest che saranno in programma ad agosto: “Veniamo da 2 mesi molto importanti di preparazione, adesso cominciamo con le gare. Ilovviamente ad agosto che c’è il campionato del mondo...