Atletica | Golden Gala a Firenze | si accende la super sfida tra Jacobs e Kerley

(Di martedì 9 maggio 2023) È in programma il 2 giugno, aldi(stadio Ridolfi), l’attesatra il campione del mondo Frede il campione olimpico Marcell, che metterà a confronto i vincitori delle ultime due rassegne globali, i Mondiali di Eugene 2022 e i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. A completare un cast già fenomenale con loro, ci sarà anche il campione della Diamond League e bronzo mondiale Trayvon Bromell.si sono più volte punzecchiati sui social ed in interviste: il primo ha sminuito la sua vittoria sui 60 metri agli Europei, assicurando di non temerlo in vista dei mondiali di Budapest., dal canto suo, gli ha risposto postando su Instagram una foto della finale olimpica dove sopravanza ...