Atletica | Filippo Tortu all’arrembaggio | 200 metri a Nairobi | poi il ritorno sui 100 L’agenda dell’azzurro

(Di martedì 9 maggio 2023)ha fatto il suo esordio stagionale domenica scorsa, prendendo parte alla 4×100 che ha corso in 38.38 allo Stadio Ridolfi di Firenze. Il Campione Olimpico di staffetta ha svelato i suoi prossimi impegni a livello individuale: sabato 13 maggio correrà i 200, mentre mercoledì 24 maggio si cimenterà sui 100a Savona. Il primo appuntamento sarà il Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League) in scena nella capitale del Kenya. Il bronzo europeo sul mezzo giro di pista si cimenterà sulla distanza dove nel settembre 2021 corse l’allora primato personale di 20.11 e si esibirà sui 200per la prima volta dalla rassegna continentale dello scorso anno ...

tornerà poi in Italia per il Memorial Ottolia di Savona, sulla pista della Fontanassa nella giornata di mercoledì 24 maggio, in cui lo sprinter delle Fiamme Gialle si cimenterà sui 100 metri. Per Tortu la pista della Fontanassa a Savona è sinonimo di "record": vero, lo storico 9.99

